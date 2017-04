Darum mussten diese Stars wirklich sterben

Jede Woche warten wir sehnsüchtig auf die neue Folge unserer Lieblingsserie. Wir fiebern mit unseren Lieblingsstars mit, versetzen uns in ihr Serienleben hinein. Weinen, lachen und ärgern uns mit ihnen. Dann, wenn wir glauben sie in- und auswendig zu kennen, passiert etwas Unerwartetes: der plötzliche Serientod. Beim Staffelfinale werden sie dann aus dem Nichts ermordet, von einem Laster überfahren oder stürzen sich ins Nichts. Wir denken dann: "Sicher wieder einer dieser Cliffhanger. In der nächsten Staffel wachen sie dann im Krankenhaus auf."

Mischa Barton in "O.C. California" Foto: CapFSD, face to face

Doch langsam kommen Gerüchte ans Licht: "XY wird nicht zu den Dreharbeiten an der neuen Staffel zurückkehren." Warum nur? Was denken sich Produzenten und Drehbuchautoren dabei, wenn die neue Staffel beginnt und die eigentliche Hauptfigur tot ist und die anderen Figuren ihr Leben weiterleben, als sei nie etwas passiert, so wie damals als Marissa Cooper (Mischa Barton) in "O.C. California" bei einem Autounfall ums Leben kam, und in der darauf folgenden Staffel keiner mehr so genau wusste wer Marissa ist. Oder als Elena Gilbert (Nina Dobrev) in "The Vampire Diaries" plötzlich stirbt. Um wen sollen sich Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) denn nun streiten? Spoiler Alert: Nach einigen Staffeln Pause ist Nina Dobrev wieder dabei.

Ian Somerhalder, Nina Dobrev, Paul Wesley, die Hauptdarsteller der Serie "The Vampire Diaries" Foto: PG,face to face

Nicht immer ist das Drehbuch schuld …

Der verhexte Alkohol

Wer fand die drei Hexenschwestern Pheobe (Alyssa Milano), Piper (Holly Marie Combs) und Prue (Shannen Doherty) nicht bezaubernd? Doch für die vermeintlich verantwortungsbewusste Prue war bereits nach der dritten Staffel Schluss. Grund dafür waren ihre Drogen- und Alkoholsucht.

Holly Marie Combs, Alyssa Milano und Shannen Doherty in "Charmed - Zauberhafte Hexen" Foto: ORF

"The two and a half Bottles"

Auch mit Charlie Sheen, aus der Serie "Two and a half Men", war nicht gut Kirschen essen. Seine Drogen- , Alkohol- und Sexsucht machten es unmöglich mit ihm zusammenzuarbeiten. Sein "Bad- Boy- Image" abseits der Serie, machte allerdings hohe Quoten, also verzeihte man ihm sein Verhalten. Doch als er anfing über seine Chefs herzuziehen, war für die Produzenten der Serie klar: "Er muss sterben." Das tat er auch. Zweimal sogar. Zuerst wurde er von einer U- Bahn überfahren, dann von einem Klavier erschlagen. Klarer hätten die Produzenten ihre Meinung über Charlie Sheen nicht machen können.

Charlie Sheen in der Serie "Two and a half Men" Foto: Hollywood Picture Press, face to face

Die internen Liebschaften

Eine Frau, zwei Männer. Dem Liebling der Erfolgsserie "Lost" Dominic Monaghan wurde zuerst das Herz gebrochen und dann die Karriere ruiniert. Seine Serien- und auch echte Freundin Evangeline Lilly verliebte sich in den Produktionsassistenten Norman. Das gefiel Monaghan natürlich ganz und gar nicht. Auch Norman empfand die elektrisierende Atmosphäre am Set eher als störend, also ließ er seinen Rivalen kaltblütig aus der Serie schreiben.

Dominic Monaghan und Evangeline Lilly in "Lost" Foto: CapFSD, face to face

Unser McDreamy musste nach der 11. Staffel "Grey's Anatomy" gehen, weil er seine Doktorspielchen auch nach Drehschluss an einer Mitarbeiterin fortsetze. Das gefiel Ehefrau Jillian Fink ganz und gar nicht und dem "Grey's Anatomy"- Team ebenfalls nicht.

Patrick Dempsey in "Grey's Anatomy" Foto: CapFSD, face to face

Das Lästermaul

Nicht nur in der Serie "Desperate Housewives" lästerte Nicolette Sheridans Alter Ego Edie Britt gerne über die Nachbarn, sondern offenbar auch im echten Leben. Gerüchten zufolge soll sie behauptet haben, vom Produzenten der Serie geschlagen worden zu sein. Das ließ sich der Boss natürlich nicht gefallen und so starb Seriencharakter "Edie Britt" einen qualvollen Tod: Sie wurde vom Blitz getroffen. Offiziellen Berichten zufolge aber, mussten die Macher der Erfolgsserie die Produktionskosten kürzen, das bedeutete konkret: Jemand muss gehen. Die blonde Edie Britt war nicht sehr wichtig für die weitere Handlung der Serie.

Nicolette Sheridan in "Desperate Housewives" Foto: CapFSD, face to face