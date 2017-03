Daniela Katzenberger begeistert mit Bauchfrei- Foto

Am Dienstag postete Daniela Katzenberger zwei Bauchfrei- Bilder auf Facebook und schrieb dazu: "Guten Morgen, Sport- BH gekauft - Bauch einziehen hilft nix. Überlege, ob ich mich aufs Laufband stelle, aber von laufen war nie die Rede." Dies kommentierte sie mit lachenden Smileys.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Foto: APA/dpa/Henning Kaiser

Zusätzlich gab die Kult- Blondine laut "Bang Showbiz" noch einen authentischen Einblick in ihren Alltag und erklärte, dass sie noch die Wäsche machen und sich den Ansatz färben lassen müsse sowie Hunger habe. Doch erstmal würde sie Kaffee trinken, witzelte Katzenberger weiter. Kein Wunder, dass sie so viel Selbstbewusstsein von ihren Fans direkt mit reichlich Komplimenten belohnt wurde.

Positive Kommentare wie "Ich liebe es, dass du einfach bist, wie du bist. So wundervoll natürlich!" oder "Dein Körper ist perfekt, genauso wie du" sammelten sich in kürzester Zeit unter ihren Bildern. "Es gibt keine Promi- Frau, die sympathischer und natürlicher ist als du!", schmeichelt ein anderer Fan der 30- Jährigen. Mit so viel Zuspruch sollte es der Mutter der einjährigen Sofia auch leicht fallen, über das fehlende Sixpack hinwegzusehen.