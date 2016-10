Daniel Craig will nun doch James Bond bleiben!

Sag niemals nie ist nicht nur der Titel eines der bekanntesten Streifen der 007- Filme, es dürfte auch das Motto von Daniel Craig sein. Denn er nimmt jetzt seine frustrierte Aussage zurück, nie wieder in die Rolle des James Bond schlüpfen zu wollen.

"James Bond" Daniel Craig im Kult-"Bond" "Skyfall" Foto: 20th Century Fox

Beim "The New Yorker Festival" erklärte der britische Filmstar über die unglückliche Aussage, dass er sich lieber die Pulsadern aufschlitzen würde: "Man sagt, dass Scheiße kleben bleibt und das blieb ganz sicher kleben. Es war am Tag nach den Dreharbeiten. Ich war für ein Jahr weg von zu Hause."

James Bond Daniel Craig in "Spectre" (2015) Foto: CapFSD/face to face

Nun sehe die Welt aber schon wieder ganz anders aus: "So wie ich es sehe, ist es der beste Job der Welt. Ich mache diesen weiter, solange es mir Spaß macht. Wenn ich aufhören würde, würde ich es schrecklich vermissen." Berichten zufolge wurde dem Briten sogar eine große Stange Geld für eine Rückkehr angeboten, von ganzen 150 Millionen Dollar war die Rede. Allerdings stellte er klar, dass es noch keine konkreten Gespräche über einen neuen Bond- Film gäbe.