"Dancing Stars": Wer tanzt ins Halbfinale?

In der aktuellen Ausgabe werden, nach dem verletzungsbedingten Aus von Monica Weinzettl (zu Gast in "Guten Morgen Österreich" am 26. Mai in ORF 2), die Jurypunkte und Publikumsvotes der Vorwoche übernommen.

Somit gehen Martin Ferdiny und Maria Santner mit 36 Jurypunkten, Ana Milva Gomes und Thomas Kraml mit 39 Jurypunkten, Riem Higazi und Dimitar Stefanin mit 31 Jurypunkten, Niki Hosp und Willi Gabalier mit 16 Jurypunkten und Otto Retzer und Roswitha Wieland mit 15 Jurypunkten als Ausgangsbasis an den Start. Die Paare zeigen zwei Einzeltänze davon einen Paso Doble.

Kronen Zeitung