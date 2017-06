"Dancing Stars": Wer tanzt im Finale zum Sieg?

Neben Salsa gilt es auch, einen modernen Ausdruckstanz zu zeigen - danach muss einer das Parkett verlassen. Auf die letzten Zwei wartet der alles entscheidende Showtanz: "Wir möchten das Publikum mit auf eine Reise nehmen und mit einer Hommage an das große Hollywood der 1950er- Jahre verzaubern", sagt Ana Milva, die mit Thomas Kraml zu den Klängen von "La La Land" tanzt.

Riem und Dimitar Stefanin haben sich für "Feeling Good" von Michael Bublé entschieden: "Unser Tanz zeigt, wie viel eine Nichttänzerin in drei Monaten lernen kann." Martin und Maria Santner schweben zu "Music Was My First Love" durch den Ballroom: "Es wird sehr persönlich und trägt unsere Handschrift!"

Helene Fischer Foto: Viennareport

Weiteres Final- Highlight: Helene Fischer singt ihren Hit "Viva la Vida".

Stefan Weinberger, Kronen Zeitung