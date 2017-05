"Dancing Stars": Walter Schachner hat ausgetanzt

Walter Schachner und Lenka Pohoralek konnten am Freitagabend die Jury mit ihrer Rumba überzeugen, hatten offenbar aber kein Glück. "Sie sind der Kandidat, der sich am meisten entwickelt hat. Ich bin höchst zufrieden", lobte etwa die Jurorin Karina Sarkissova. Auch ihr Kollege Dirk Heidemann war zufrieden: "Es war eine schöne Choreografie, du hast dich sehr verbessert, weiter so!" Das Fernsehpublikum schloss sich dieser Meinung aber nicht an und votete am Telefon und per SMS mit mehr Stimmen für die anderen Kandidaten.

"Jeder bemüht sich"

"Ich bin aber trotzdem fröhlich, weil ich sehr weit gekommen bin", so Schachner. Gefragt, ob es gerecht sei, dass er selbst statt Otto Retzer gehen musste, erklärte er: "Jeder bemüht sich. Otto bemüht sich genauso wie jeder andere und er ist immerhin 71 Jahre alt." "Dancing Stars" habe nun einmal eigene Gesetze.

Otto Retzer und Roswitha Wieland Foto: ORF

Noch sechs Promis im Rennen

Damit sind noch sechs Promis im Rennen: Otto Retzer, Martin Ferdiny, Ana Milva Gomes, Riem Higazi, Niki Hosp und Monica Weinzettl. Sie werden in der nächsten Woche zu den größten Song- Contest- Hits tanzen.

Martin Ferdiny, Maria Santner Foto: ORF

Ana Milva Gomes, Thomas Kraml Foto: ORF

Alte Jury zurück?

Auf Twitter wurde indes die Kritik an der Jury lauter. Seit Beginn der Staffel macht sich besonders die russische Balletttänzerin Karina Sarkissova immer wieder unbeliebt. So mancher wünscht sich die ehemaligen Juroren Thomas Schäfer- Elmayer und Hannes Nedbal zurück.