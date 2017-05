"Dancing Stars": Otto Retzer ist ausgeschieden!

Als hätte es die Differenzen mit der Jury in früheren Sendungen niemals gegeben, hatte der "Alte Mann der Show" selbst von den strengsten Juroren dieses Mal nur Lob ausgefasst. Vielleicht, weil irgendwie schon klar war, dass er dieses Mal gehen muss?

"Otto, ich bin ein Fan von dir!"

Balázs Ekker jubelte in der Show: "Otto, ich bin ein Fan von dir!" So viel tanzen hätte man ihn in den letzten fünf Sendungen nicht gesehen."Sogar mich haben Sie heute entwaffnet, Sie können tanzen", erklärte selbst Karina Sarkissova, die Retzer anfangs ins Heim schicken wollte.

Ein Tänzchen mit der Ballerina sollte in der nächsten Sendung die Versöhnung besiegeln. Das Publikum wollte es anders. Die Anrufe reichten nicht aus, um den 71- Jährigen weiterzuschicken.

Otto Retzer und Roswitha Wieland Foto: ORF

"Eine Dame darf so nicht aussehen!"

Ex- Skirennläuferin Niki Hosp wurde dieses Mal heftig kritisiert. Die Choreografie beim Quickstep, bei dem Hosp Paulchen Panther imitierte, gefiel weder der Jury, noch dem Publikum.

"Ich kenne keinen anderen Profitänzer, der mit solchen Verrenkungen eine Dame gut aussehen lassen will. Eine Dame darf so nicht aussehen. Meine Stimme habt ihr nicht", bemängelte Juror Ekker.

Jury- Lob und Twitter- Kritik für Favoritin

Favoritin Ana Milva Gomes und ihr Partner Thomas Kraml wurden von der Jury hingegen mit Komplimenten nur so überhäuft. "Dieses Parkett ist zu Ihrem Zuhause geworden", fand Ballerina Karina Sarkissova und meinte, sollte es einmal eine Weltausscheidung aller TV- Tanzshows geben, würde Gomes Österreich gut vertreten.

Ana Milva Gomes, Thomas Kraml Foto: ORF

Kritik an der Mitwirkung der ausgebildeten Musicaldarstellerin an der Show wurde einmal mehr auf Twitter geübt. Viele prangerten an, dass die 35- jährige Niederländerin einen Startvorteil habe und eigentlich ein Tanzprofi sei.