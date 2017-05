"Dancing Stars": Jetzt wird's feurig am Parkett

Hier die Tänze im Überblick: Cha- Cha- Cha tanzen Martin Ferdiny und Maria Santner zu "Something in The Water". Der Vergleich macht die Jury hoffentlich sicher: Dreimal Tango kommt von Otto Retzer und Roswitha Wieland, Riem Higazi und Dimitar Stefanin sowie Niki Hosp und Willi Gabalier.

Eine Rumba steht für Walter Schachner und Lenka Pohoralek zu "Ain’t no Sunshine" auf dem Programm. Jive heißt die Herausforderung für Monica Weinzettl und Florian Gschaider zu "It’s Raining Men". Ana Milva Gomes und Thomas Kraml zeigen einen Slowfox . Außerdem werden die Paare einen Lindy Hop bestreiten.

Kronen Zeitung