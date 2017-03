"Dancing Stars": Das Tanzfieber bricht wieder aus

Vor allem die prominenten Herrn, die am Freitag bereits Solotänze zeigen, bewertet werden, aber noch nicht ausscheiden, haben brav geübt. Und das sind die Paare und ihre Tänze: Norbert Schneider und Conny Kreuter, Walter Schachner und Lenka Pohoralek sowie Volker Piesczek und Alexandra Scheriau tanzen einen Cha- Cha- Cha. Martin Ferdiny und Maria Santner sowie Otto Retzer und Roswitha Wieland einen Langsamen Walzer.

"Shut Up and Dance"

Während die Herren sich schon in Solotänzen einer Bewertung stellen müssen, sind die prominenten Damen Nicole Hosp, Monica Weinzettl, Riem Higazi, Ana Milva Gomes und Eser Ari- Akbaba mit ihren Profi- Partnern in einem Gruppentanz zu "Shut Up and Dance" zu bewundern, der aber von der Jury noch nicht bewertet wird.

Foto: ORF

Die Jury: Zwei alte Hasen und zwei neue Profis

Neben Nicole Burns- Hansen und Balázs Ekker werden in dieser elften Staffel die Primaballerina Karina Sarkissova und Trainer und Tanzprofessor Dirk Heidemann die Promis auf dem Parkett kritisch begutachten.

Foto: ORF

Dirk: "Ich werde kritisieren, ohne verletzend zu werden, aber auch nicht Milde walten lassen. Guter Geschmack ist mir besonders wichtig." Karina, die schon zweimal in der "DS"- Jury saß, will sehen, "dass die Kandidaten für den Tanz leben und leiden". Balázs kennt natürlich seine Rolle: "Ich sage, was sich die anderen nicht trauen!" Und Nicole bestätigt: "Ich bin immer ich selbst und sehr verständnisvoll." Für eine gelungene Mischung ist also gesorgt.

Susanne Heinrich, Kronen Zeitung