"Dancing Stars": Das erste Training hat begonnen

Martin und Martina Foto: ORF

Ausruhen nach dem Training kann sich hingegen "Macho" Otto Retzer, der durchaus zufrieden mit sich und seiner Partnerin ist: "Ich bin bei Rosi in den besten Händen - sie ist sehr nett zu mir, passt das Training an meine Geschwindigkeit an."

Otto Retzer wird von Roswitha Wieland sehr liebevoll betreut. Foto: ORF

"Total happy" mit ihrem Lehrer, Titelverteidiger Florian Gschaider, ist auch Monica Weinzettl: "Beim ersten Training war alles dabei, was halt so dazugehört - ich habe geschwitzt, habe Fehler gemacht und bin Florian auf die Zehen gestiegen."

"Grundharmonie ist da": Monica Weinzettl und Florian Gschaider Foto: ORF

Lediglich an der Eleganz, aber nicht an der Sportlichkeit muss Willi Gabalier bei Niki Hosp noch arbeiten: "Sie ist sehr belastbar und man kann mit ihr super trainieren."

Kronen Zeitung