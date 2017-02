Dakota Johnson: Training, um nackt gut auszusehen

Schon lange vor den Dreharbeiten zum Kinohit "Fifty Shades Darker" habe sich Johnson an ihn gewandt, weil sie in dem Film einfach gut aussehen wollte, berichtete Fitnessguru Gunnar Peterson der "Vogue". "Sie hat gewitzelt, ich bin bald für sechs Monate nackt", so Peterson.

Dakota Johnson in "Fifty Shades Darker" Foto: face to face

Dakota Johnson beim "Fifty Shades Darker"-Dreh Foto: Viennareport

Gemeinsam mit der New Yorker Trainerin Kacy Duke habe er der 27- Jährigen dann geholfen, für den Film in Form zu kommen.

Um Johnson nackt gut aussehen zu lassen, haben Peterson und Duke ein Work- out erstellt, das sich auf Bauch, Arme und Po konzentriert. Dazu gehörte Hanteltraining ebenso wie Squats oder Side- Lunges mit einem 2- Kilo- Medizinball in der Hand. Auch Push- ups waren Teil des Programms, oft kombiniert mit Slide- Gleitscheiben.

"Um das, was Dakota im Film macht, zu können - wie sich ihr Body bewegt - musste sie trainieren", so Peterson. Duke brachte Johnson auch Übungen bei, die nicht nur ihren Körper formten, sondern auch streckten und geschmeidig machten. Die Schauspielerin habe ihr nach dem Work- out gesagt, sie "gehe wie eine Katze", erinnerte sich Duke in der "Vogue". Ergänzt wurde das Training mit 45- minütigen Yoga- Work- outs.

Foto: Universal Pictures

Tipp: Wer trainieren möchte wie Dakota Johnson, findet auf der Instagram- Seite von Duke viele kleine "Look Good Naked"- Anleitungsvideos.