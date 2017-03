Daenerys' Drachen werden groß wie Jumbojets!

Die "Kinder" der Drachenmutter Daenerys sollen in der neuen Staffel noch furchterregender sein als je zuvor. "Die Drachen haben jetzt die Größe einer 747", erklärte Regisseur Matt Shankman dem Magazin "Entertainment Weekly". "Drogon wird der Gewaltigste des Trupps und er wird eine fast zehn Meter lange Feuerflamme speien", kündigte er weiter an. Eine Boeing 747 hat eine Länge von 76,3 Metern und eine Spannweite von 68,7 Metern.

Die siebente Staffel läutet mit nur sieben Folgen das Finale des heißgeliebten TV- Ereignisses ein, das mit sechs weiteren Folgen 2018 zu Ende gehen soll. So jedenfalls hat es Produzent David Benioff angekündigt. Dass jemand anderes ein Spin- off produzieren könnte, hat er zur Erleichterung der Fans aber nicht ausgeschlossen.

Ed Sheeran bei "Game of Thrones"

Der britische Popstar Ed Sheeran wird in der Staffel in einer Gastrolle zu sehen sein. "Seit Jahren schon versuchen wir, Ed Sheeran für die Show zu gewinnen, um Maisie zu überraschen, und in diesem Jahr haben wir es endlich geschafft", zitierte das Branchenblatt "Variety" Benioff, der dies beim "South by Southwest"- Festival in Austin im US- Bundesstaat Texas verkündete.

Die britische Schauspielerin Maisie Williams (19), die in "Game of Thrones" Arya Stark spielt, sei ein großer Sheeran- Fan. Einzelheiten über die Rolle des Sängers wurden nicht bekannt. Sheeran kommentierte nur knapp auf Twitter: "Damit ist die Katze wohl aus dem Sack."