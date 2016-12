Cruz Beckham startet als Popsänger durch

Während andere Kinder Fußball, Computer oder Puppen spielen, arbeitet der Nachwuchs von Fußballer David Beckham und Ex- "Spice Girl" Victoria, bereits fleißig an der Karriere. Der älteste Sohn Brooklyn (17) ist als Profi- Fotograf unterwegs und hat unter anderem eine Burberry- Kampagne geshootet, Romeo (14) ist als männliches Kindermodel erfolgreich und jetzt will es auch Cruz wissen. Der 11- jährige träumt von einer Karriere als Popstar.

Auf seinem erst am Dienstag eröffneten Instagram- Account hat der herzige Bub ein Video veröffentlicht, das ihn bei Studioaufnahmen zeigt, wo er den Song "Home to Mama" einspielt.

Außerdem kündigt er am Mittwoch an, dass es seinen Weihnachtssong "If Every Day Was Christmas" jetzt bei Apple Music gibt.

Video: YouTube

Auf Youtube ist der Song bereits zum Reinhören zu finden.

Es heißt, dass Cruz Beckham von der Firma Scooter Braun Projects gemanagt wird. Scooter Braun repräsentiert unter anderem auch die Megastars Justin Bieber, Ariana Grande und Carly Rae Jepsen.

Man darf gespannt sein, wann auch Töchterchen Harper Seven ins Rampenlicht tritt. Angeblich hat Victoria Beckham auch schon für die Fünfjährige eine Karriere- Idee. Das Mäderl soll, wie sie selbst, einst Designerin werden. Bei wichtigen Mode- Events ist Harper jedenfalls immer mit dabei und darf auch schon Mal selbst Hand anlegen bei Entwürfen ihrer Mutter.