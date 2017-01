Cruise und Holmes: Eskaliert der Streit um Suri?

Seit der Scheidung von Tom Cruise lebt Katie Holmes mit Töchterchen Suri ein beschauliches Leben fernab der Öffentlichkeit. Nur selten dringen gemeinsame Fotos in die Medien, die Zehnjährige darf ihre Kindheit dafür aber in vollen Zügen genießen.

Suri Cruise mit Mama Katy Holmes in New York Foto: AUG/face to face

Doch damit könnte jetzt Schluss sein - geht es jedenfalls nach Papa Tom Cruise. Laut "RadarOnline" hat sich der Hollywoodstar, der den Kontakt zu seinem Kind vor einiger Zeit abgebrochen hat, nun doch im Leben des Mädchens zurückgemeldet. Mit einer fixen Idee.

Tom Cruise mit Tochter Suri Foto: AP

Cruise will Suri vor der Kamera

Geht es nämlich nach Cruise, so heißt es, soll Suri in Kürze ihre Hollywood- Karriere starten und gemeinsam mit ihrem Vater vor der Kamera stehen. Laut Promi- Plattform soll Cruise seine Tochter während eines Telefonats ganz beiläufig gefragt haben, ob sie nicht bei einer seiner Produktionen dabei sein möchte. "Er hat es in einem Gespräch neulich echt verpfuscht, als er Suri fragte, ob sie in einem seiner Filme mitspielen wolle", plauderte ein Insider aus.

Tom Cruise soll seine Tochter Suri seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen haben. Foto: Viennareport, Jonathan Short/Invision/AP

Katie Holmes, die um das unbeschwerte Leben ihrer Tochter stets besorgt war, soll von dem Angebot entsetzt gewesen sein. "Das ist die schlimmste Idee, die du jemals hattest", habe sie Cruise vorgeworfen, wird berichtet. Und sollte Cruise seinen Plan, Suri zum Hollywoodstar heranzuziehen, durchsetzen wollen, könnte der Streit um die gemeinsame Tochter wohl endgültig eskalieren ...