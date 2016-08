Courteney Cox: "Ich sah schrecklich aus!"

"Ich sah schrecklich aus", hat Courteney Cox jetzt in der TV- Show "Running Wild With Bear Grylls" zugegeben. Ihre kosmetischen Eingriffe, mit denen sie versucht habe, ihre Jugend zu bewahren, bereue sie mittlerweile, so die Ex- "Friends"- Darstellerin. Dennoch habe sie sich lange Zeit dem Jugendwahn in Hollywood nicht entziehen können.