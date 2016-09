Courteney Cox: "Hier geht es nicht um Jennifer!"

Courteney Cox verriet "Entertainment Tonight": "Es geht hier nicht um Jennifer. Ich denke, dass wir das Ganze noch verschlimmern, indem wir darüber reden." Damit unterstützt sie die Kritik von Justin Theroux, dass Aniston zu sehr in das Ehedrama mithineingezogen wird. Er prangert an: "Es gibt anscheinend einen Appetit für Trash, obwohl das natürlich jeder verneinen würde. Aber ich denke, dass es da schon sehr viele Leute gibt, weil es gekauft wird. Es ist echt schockierend, wie viel Aufmerksamkeit manche Themen bekommen, wenn so viel wichtigere Sachen auf der Welt passieren."

Jennifer Aniston und Justin Theroux Foto: MARK RALSTON/AFP/picturedesk.com

Der "Leftovers"- Darsteller erklärte jetzt dem "Business Insider", dass er besonders mit den sechs Kindern von Brangelina Mitleid habe. "Als ein Scheidungskind kann ich nur sagen, dass es schreckliche Neuigkeiten für die Kinder sind. Das ist wirklich alles, was man sagen kann. Es ist langweilig, über irgendwas anderes einen Kommentar abzugeben. Leute haben eine schlechte Zeit. Das ist schrecklich."

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport

Ein Freund von Brangelina gestand derweil, dass er mit der Trennung des Hollywoodpaares gerechnet habe: "Ich könnte sagen, dass die Scheidung ein Schock ist, aber das ist es nicht. Dieser Scheidungsdeal ist schon länger am Köcheln. Als Angelina sich 2013 einer Brustamputation unterzog, wurde ihre Gesundheit und ihr Leben generell eine Priorität für sie." Ihre Lebensansichten hätten sich verändert, wie der Freund weiter ausplaudert: "Sie war nicht länger diese wilde, Spaß liebende Frau, die sie vorher war. Sie nahm die Dinge sehr viel ernster."