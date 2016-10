Concierge schrieb Kim Kardashian einen Brief

Der Concierge sei ihr verdächtig vorgekommen, gab Kim Kardashian letzte Woche in Paris der Polizei zu Protokoll, berichteten US- Medien. Während sie um ihr Leben gebettelt habe, sei er komplett ruhig geblieben - und das, obwohl die Diebe ihm eine Waffe an den Kopf gehalten hätten.

Polizisten vor dem Gebäude in Paris, in dem Kim Kardashian überfallen wurde. Foto: EPA

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen. Foto: Viennareport

Als sie ihn gefragt habe, ob sie sterben würden, hätte dieser nur geantwortet: "Ich weiß es nicht." Und auch nachdem die Diebe ihre Beute eingepackt hatten, sei ihr die Lage verdächtig vorgekommen, soll Kardashian erläutert haben. Denn statt den Portier bei ihr zu lassen, hätten die Räuber ihn mitgenommen und gefesselt in der Eingangshalle zurückgelassen. Kims schrecklicher Verdacht: Vielleicht war der Nachtportier mehr als auch nur ein Opfer - möglicherweise sogar ein Komplize.

Kim Kardashian auf der Fashion Week in Paris Foto: Viennareport

Kim und Kourtney Kardashian mit Kris Jenner bei einer Modenschau in Paris Foto: AFP

"Ich hoffe, dir geht es besser"

Jetzt meldet sich der Mann zu den Vorwürfen selbst zu Wort. In einem offenen Brief, der dem französischen "Closer"- Magazin vorliegt, richtet der Concierge seine Worte direkt an die 35- Jährige. "Liebe Kim, wenn du den kalten Stahl einer Waffe in deinem Nacken spürst, ist das der Moment, wo Ruhe zu bewahren den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann - unser beider Leben. Ich hoffe, dir geht es besser."

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian zeigt auf Instagram ihren Schmuck. Foto: Viennareport

Kim wieder in Los Angeles

Kim Kardashian hat sich seit dem Vorfall in Paris bislang nicht persönlich zu Wort gemeldet. Seit über einer Woche liegen ihre Social- Media- Kanäle brach. Nach dem Überfall flüchtete die 35- Jährige aus Paris nach New York, verschanzte sich dort mehrere Tage in ihrem Apartment. Erst Ende der Woche flog die "Keeping Up With The Kardashians"- Darstellerin mit North und Saint nach Hause nach Los Angeles. Angeblich wollen Kim und Kanye nach dem traumatischen Überfall in Frankreich jetzt auch ihr Personenschützer- Team vergrößern, da die 35- Jährige panische Angst um ihre Kinder habe.