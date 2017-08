Conchita Wurst sagt Konzert aus Protest ab

Conchita Wurst zeigt den britischen Behörden die kalte Schulter: Die Bühnen- Diva sagte am Freitag kurzfristig einen Auftritt in der schottischen Hauptstadt Edinburgh ab, weil ihre drei aus Syrien stammenden Begleitmusiker kein Visum für Großbritannien bekommen haben. In einem Facebook- Eintrag kritisierte Wurst die Entscheidung der britischen Behörden als "bedauerliche Tatsache". Die Absage tue ihr und ihren Musikern "sehr leid, weil wir uns auf den Auftritt gefreut hatten".