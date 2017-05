Conchita wird nicht Keszler- Nachfolgerin

"Wenn du den Life Ball leiten möchtest, dann muss das schon wirklich etwas sein, das dein Herzblut ist, und du musst dafür brennen", so der ESC- Star in einem Interview mit Ö3. "Und ich weiß nicht, ob ich so dafür brenne wie Gery Keszler." Nachsatz: "Also aus heutiger Sicht würde ich 'Nein' sagen."

Conchita Foto: APA/EPA/HENRIK MONTGOMERY

Aber keine Sorge, Keszler wird bestimmt bald einen Thronfolger finden.

Adabei Lisa Bachmann, Kronen Zeitung