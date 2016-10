Conchita wird Jurorin bei neuer RTL- Musikshow

Als Moderatoren werden Daniel Hartwich und Julia Krüger durch die Sendung führen. Jeder der Musikprofis wird in der ersten Folge drei Sänger auswählen können und sie unter seine Fittiche nehmen. Analog zum Konkurrenzformat "The Voice" auf ProSieben/Sat.1 sind die Sänger für die Juroren allerdings nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Sie wissen also nicht, welche Promis - angekündigt werden Schauspieler, Moderatoren, Profiköche und Spitzensportler - da ihre Stimmen erheben.

Foto: EPA

In den Folgen müssen sich die Nachwuchssänger beweisen - teils alleine, teils im Duett mit ihren Mentoren. Die Jurywertungen werden um ein Voting der Studiozuschauer erweitert. Produziert wird "It Takes 2" bereits diesen November in Köln.

Conchita Wurst ist seit ihrem Song-Contest-Sieg gefragter denn je. Foto: AP/Ronald Zak