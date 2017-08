Comedy- Legende Jerry Lewis ist tot

Lewis' Familie und sein Agent erklärten gegenüber dem "Las Vegas Review- Journal", dass der Komiker am Sonntag in der Früh in seinem Haus in Las Vegas eines natürlichen Todes gestorben sei.

Von der Ostküste nach Hollywood

Der 1926 in Newark im US- Bundesstaat New Jersey geborene Lewis schaffte seinen Durchbruch kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als er zusammen mit Dean Martin die Theaterbühnen der US- Ostküste eroberte. Als Comedy- Duo "Martin und Lewis" brachten es die beiden auf insgesamt 16 abendfüllende Spielfilme und eine eigene Sendung beim Fernsehsender NBC.

Nach der Trennung des Duos wandte sich Lewis seiner Solo- Karriere als Entertainer zu und spielte in Dutzenden Hollywoodfilmen mit. Zu seinen größten Erfolgen zählen "Der verrückte Professor", "Ich bin noch zu haben" und "Der Bürotrottel".

Video: Jerry Lewis mit seiner berühmten Luftschreibmaschine in "Der Ladenhüter"

Anfang der 1970er- Jahre zog sich Lewis langsam aus dem Filmgeschäft zurück.

Foto: EPA