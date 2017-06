Clooneys: Zwei Baby- Bodyguards für 300.000 Euro

Sie sind George Clooneys größter Schatz: Letzte Woche brachte seine Ehefrau Amal die Zwillinge Ella und Alexander zur Welt. Bereits vor der Geburt soll der Schauspieler deshalb keine Kosten und Mühen gescheut haben, um daheim alles perfekt für seine beiden Kinder vorbereitet zu haben. Umgerechnet 910.000 Euro blätterte der Hollywood- Beau auf den Tisch, um die Villa im Londoner Vorort Sonning Baby- sicher umzubauen.

Amal und George Clooney Foto: AFP

Außerdem habe Clooney weitere 114.000 Euro in das 14- Millionen- Euro- Anwesen investiert, um ein Netzwerk aus Lasern und Bewegungssensoren im gesamten Haus installieren zu lassen. "Er und Amal haben die Zwillinge schon vor der Geburt so verwöhnt", weiß ein Insider der Zeitung zu berichten. "Für die Kinder wurde bereits so viel am Haus rumgewerkelt."

Gleich zwei Bodyguards sollen Zwillinge schützen

Doch damit nicht genug: Denn nicht nur im Eigenheim ist Clooney um die Sicherheit der Neugeborenen besorgt. Wie der "Daily Star" jetzt herausgefunden haben will, sollen den Schauspieler vor allem Sorgen um den Schutz seines Nachwuchses plagen. Der nächste Punkt auf seiner Liste sei daher die Suche nach einem Bodyguard - und davon soll jedes Baby einen bekommen.

Amal und George Clooney Foto: AFP

Fast 300.000 Euro wollen Clooney und seine Amal im Jahr für den Gehalt der Personenschützer ausgeben, so der Insider weiter. "George wollte schon so lange Vater werden, er wird jetzt nicht riskieren, dass seinem Nachwuchs irgendetwas zustößt", erklärt dieser die hohe Summe, die der Hollywoodstar gerne ausgeben wird, solange er seine Kinder in guten Händen weiß.