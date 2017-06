Clooney- Zwillinge werden mit Geschenken überhäuft

"Ella, Alexander und Amal sind gesund und munter. George ist sediert und sollte in den nächsten Tagen wieder auf die Füße kommen", ließen George und Amal Clooney am Dienstag in einem Statement die Geburt ihrer Zwillinge verkünden. Aber nicht nur bei den frischgebackenen Eltern ist die Freude über den Nachwuchs riesengroß, sondern auch bei der Familie. Wie die "Daily Mail" nämlich berichtet, machte sich die Mama der Staranwältin nur wenige Stunden, nachdem ihre Enkerl das Licht der Welt erblickt hatten, zum Baby- Shopping in die Londoner Innenstadt auf.

Amal Clooney mit ihrer Mama Baria Alamuddin Foto: Matrix Media Group/face to face

Demnach wurde Baria Alamuddin mit einer prall gefüllten Einkaufstasche in der Hand beim Verlassen des Geschäfts "E- Side" gesichtet - ein Shop, der sich selbst als "Familiengeschäft für modernes, natürliches Leben" bezeichnet. Zu kaufen gibt es hier unter anderem Babykleidung aus Bio- Baumwolle und Holzspielzeug. Die stolze Oma wird da sicherlich fündig geworden sein ...

"Speziallieferung" von Rande Gerber

Doch nicht nur die Familie überhäufte die Clooneys und ihren Nachwuchs mit Geschenken. Auch Rande Gerber, Ehemann von Model Cindy Crawford, hatte für den Fall der Fälle wohl schon vorgesorgt. In einem witzigen Instagram- Video schiebt der Clooney- Kumpel zwei Kisten Tequila - natürlich von der Eigenmarke Casamigos - und drei Packungen Windeln durchs Bild. Zu dem Clip schreibt Gerber schlicht: "Speziallieferung".