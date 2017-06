Clooney- Papa: "Alexander hat Georges Nase"

Sein Sohn George Clooney hatte aus dem Chelsea and Westminster Hospital von London am Dienstag nur wenige Stunden nach der Geburt seine Eltern per Video- Leitung live zugeschaltet. Nick Clooney: "Meine Frau schwört, der kleine Bub hat die Nase von George. Sie klingt wie eine echte Großmutter, oder? Auf jeden Fall haben Ella und Alexander beide die dunklen Haare von ihrem Vater geerbt."

Amal und George Clooney Foto: AP

Clooney Senior schwärmt über seine Schwiegertochter Amal: "Sie ist einfach unglaublich. Sie hat uns die Babys vorgeführt, nur zwei Stunden nachdem sie sie zur Welt gebracht hat. Sie hatte die Kontrolle bei der Konversation." Und George? Clooney Senior grinste: "Seine Augen sahen ein wenig glasig aus und ich bin nicht sicher, ob er nüchtern war … Das war ein Witz!!"

Amal und George Clooney Foto: AFP

Amals Mutter Baria ist laut "Enterpress News" vor Ort, um ihrer Tochter mit den Babys zu helfen. Nick und Nina Clooney warten ab, bis sie aus Kentucky nach London reisen, um ihre Enkel persönlich kennenzulernen: "Sie haben genug um Ohren, um auch noch die Großeltern zu beherbergen. Wir warten ab, bis sie uns offiziell einladen zu kommen."