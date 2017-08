Clint Eastwood will sich noch einmal trauen

Der Oscargewinner dreht in der italienischen Lagunenstadt grade seinen neuen Film "The 15:17 to Paris". Ein Insider verrät im Bericht: "Es war nur eine Frage der Zeit, bis Clint um Christinas Hand anhalten würde. Er ist schon seit Jahren nicht mehr so glücklich gewesen."

Clint Eastwood während der Dreharbeiten in Venedig Foto: ANSA

Die 87- jährige Hollywood- Legende hatte 2014 die 35 Jahre jüngere Blondine im Mission Ranch Hotel von Carmel getroffen, wo sie als Empfangsdame arbeitete. Damals war er grade von seiner zweiten Frau Dina Ruiz geschieden worden.

Der Insider enthüllt laut "Enterpress News" auch, dass Eastwood den Segen seiner insgesamt sieben Kinder bekommen hat: "Er hat allen Christina vorgestellt und sie mögen sie. Nicht nur, weil sie ziemlich cool ist, sondern weil sie ihren Dad glücklich macht. Für Clint wird es die dritte und letzte Ehe, davon ist er überzeugt."