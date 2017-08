Chuck Norris überlebte 2 Herzinfarkte an einem Tag

Ein Insider ist sich sicher: "Es hätte die meisten Maenner, die nur halb so alt sind wie Chuck, umgebracht. Aber er ist immer noch in einem unglaublich guten körperlichen Zustand."

Chuck Norris Foto: 2012 Getty Images

Am 16. Juli hatte der "Walker, Texas Ranger"- Star eine Martial Arts Weltmeisterschaft in Las Vegas besucht. Auf dem Rückweg nach Kalifornien machte er mit Ehefrau Gena O'Kelley und seinen Söhnen einen Übernachtungsstop in einem Hotel im Örtchen Topona im Bundesstaat Nevada. Was dann passierte, wird im Bericht laut "Enterpress News" so beschrieben:

Zwei Infarkte an nur einem Tag

Morgens um 5.30 Uhr klagte Norris über Schmerzen in der Brust und brach ohnmächtig in der Dusche zusammen. Eine viertel Stunde später wurde er von einem Rettungswagen in Höchstgeschwindigkeit ins 170 Kilometer entfernte Grant General Hospital von Hawthorne gefahren. Während der Fahrt setzte Norris' Atmung aus. Den Rettungssanitätern gelang es, per Defibrillator das Herz des Altstars wieder zum schlagen zu bringen.

Chuck Norris als "Walker, Texas Ranger" Foto: Moviestore Collection/face to fa

Um 7.30 Uhr kam er in der Notaufnahme des Grant General Hospitals an - und erlitt seinen zweiten Infarkt. Wieder musste er per Defibrillator wiederbelebt werden. Kaum war er stabil., wurde er per Hubschrauber in das Renown Regional Medical Center in Reno überführt. Der Insider: "Seine Frau hat mir erzählt, dass Chucks Leben aufs Messers Schneide stand. Es war der Horror."

Norris erholte sich in Rekordzeit und zeigte sich weniger als einen Monat später wieder in der Öffentlichkeit. Über die beiden Herzinfarkte bewahren er und seine Familie offiziell Stillschweigen.