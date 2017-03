Christoph Fälbl ist wieder Papa geworden

"Wir sind überglücklich und genießen nun einmal unsere gemeinsame Zeit zu dritt", schwärmten die begeisterten Eltern nach der Geburt.

Christoph Fälbl mit Freundin Nicole Foto: Viennareport

Mama und Tochter seien wohlauf und ließen sich vom bereits erfahrenen Papa verwöhnen. Fälbl hat schon zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. "Der Papa ist soooo irrsinnig verliebt in die Mädels, dass er es gar nicht sagen kann", schrieb Fälbl in einer ersten SMS an Freunde und Familie. Wir gratulieren sehr herzlich zur Geburt!