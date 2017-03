Christine Reiler: "Mein Sohn ist mein Schatz"

"Unglaublich, jetzt ist es genau zehn Jahre her, dass ich 'Miss Austria' wurde. Es hat sich seither so wahnsinnig viel in meinem Leben getan", bilanziert die beliebte "Guten Morgen Österreich"- Ärztin Christine Reiler. "Das größte Glück hat mich aber erst mit der Geburt meines Sohnes erreicht. Und ich bin dem Team des Krankenhauses in Schwarzach im Pongau für alles sehr dankbar", gluckst sie, als wir mit ihr über ihre Mutterfreuden sprechen.