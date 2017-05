Christine Reiler: "Jetzt bin ich eine Working- Mum"

Während die Gäste in den Salon drängten, huschte Reiler mit uns in den "Backstage Bereich". Dort wartete ihre beste Freundin - im Nanny Einsatz - mit ihrem Bündel Glück. "Jetzt bin ich eine Working- Mum", lächelte sie.

Mehr als die Hand ihres Schatzes will Christine Reiler nicht zeigen. Foto: Starpix/ Alexander TUMA

"Nur wenn er wirklich hungrig ist schreit er - da ist er so wie ich!", erzählte die Ex- "Miss Austria" über ihren kleinen Sonnenschein, der Mamas "Arbeitseinsatz" einfach verschlief. Warum Reiler den Namen ihres Buben geheimhalten will und Fotos nicht gestattet werden? "Ich möchte ihn schützen! In den sozialen Netzwerken wird viel Schindluder betrieben - ich möchte, dass er unbeschwert aufwächst!"

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung