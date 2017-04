Christina Stürmer: Kommt bald Baby Nummer zwei?

Christina Stürmer schwebt seit der Geburt der kleinen Marina im absoluten Glück, nimmt ihr Töchterl sogar mit auf Tour. Und das klappt anscheinend perfekt. "Sie macht das so super mit. Sie hat einfach viel Spaß im Bus und ist so ein richtiges Tour- Baby. Sie ist sehr zufrieden", schwärmt die 34- Jährige laut "Bang Showbiz" im Interview mit der "Gala".

Christina Stürmer mit ihrer Band Foto: APA/HANS PUNZ

Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs bei dem süßen Pärchen aus? "Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Dafür ist es noch zu früh. Es läuft so gut, da ist auch die Angst da, ob uns nochmal ein sooo tolles Kind gelingt", verrät die Musikerin weiter. Im Moment sei also alles "gut so, wie es ist".

Denn nach der Geburt will die stolze Mama erstmal wieder das Leben als Nicht- Schwangere genießen. Auch die Zeit nach dem Stillen wolle sie dann auskosten: "Ein bisschen freue ich mich außerdem schon wieder auf das erste Bier. So ein bisschen ...", grinst Stürmer. Aber auch in musikalischer Hinsicht will sich die österreichische Chartstürmerin Zeit lassen. Die Fans können es schon gar nicht mehr abwarten, bis endlich ein neues Album der Künstlerin erscheint. Doch diese bittet um Geduld: "Ich schätze mal, dass wir uns im Sommer Gedanken machen, wie das neue Album klingen soll. Ich möchte mir auch keinen Stress machen." Bis dahin genießt Christina Stürmer lieber ihr neues Familienglück.