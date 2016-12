Christian Mucha: "Hab niemandem den Tod gewünscht"

Seine Aussage, sie solle von der Brücke stürzen, sei humorvoll gemeint gewesen und hätte sich nur auf das Dschungelcamp bezogen - wo unter den Brücken keinesfalls Krokodile auf die Protagonisten warten.

"Mir ist Cathy Lugner vollkommen egal", dementiert der Societykenner jede Annahme, er hätte dem blonden, ehemaligen Playmate am Sonntag in der TV- Show "Hi Society" etwas Böses gewünscht. "Das Ganze ist Humor. Österreichischer Humor." Wie beim Kasperl und dem Krokodil. Viele der krone.at- User hätten dies auch richtig verstanden. "Die anderen lässt er wissen: "Ich würde niemals jemanden den Tod wünschen!"

Cathy Lugner Foto: Viennareport

Mucha hatte in der TV- Sendung erklärt: "Ich wünsche diese Frau dorthin, wo sie hingehört. In den Dschungel. Ins Pfefferland. Sie soll dort von der Brücke stürzen und von einem Krokodil gefressen werden. Zumindest träume ich davon, aber ich möchte sie nicht beleidigen." Viele krone.at- User und Fans von Cathy Lugner hatten darauf schockiert reagiert .