Chrissy Teigen entschuldigt sich für Intimblitzer

Ein Kleid, das eigentlich nur aus zwei Schlitzen und nur wenig Stoff bestand, wurde Chrissy Teigen am Wochenende bei den American Music Awards in Los Angeles zum Verhängnis. Denn eins war jedem klar: Unterwäsche konnte man unter dieser Robe nicht verstecken. Und so kam es, wie es kommen musste - und die ganze Welt konnte einen unfreiwilligen Blick auf die Intimzone der 30- Jährigen werfen.

Ihr Malheur am roten Teppich nahm die Ehefrau von Sänger John Legend mit Humor, bat tags darauf aber dennoch ihre Fans auf Instagram um Verzeihung. "Eine Entschuldigung an alle, die geistig oder körperlich von meiner 'Hooha' verletzt wurden", schrieb Teigen dort mit einem Augenzwinkern - und gab gleich auch noch bekannt, wer sich für die perfekte Haarentfernung in ihrer Intimzone zeigt.

Ups! Chrissy Teigen ließ zu tief blicken. Foto: Viennareport

So viel Selbstironie kommt bei den Fans des Models an. "Sie gibt ihren Laser- Haarentfernungs- Menschen an, hahahaha", schreibt einer. Und ein anderer fügt hinzu: "Oh mein Gott, wie ich sie dafür liebe!"

Auf der linken Seite reichte der Schlitz bis zur Achsel hinauf. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown

Chrissy Teigens Kleid war ein echter Hingucker. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown