Chris Pratt: Sex- Mixtape für Faris war Reinfall

Pratt erinnert sich laut "Bang Showbiz": "Ich dachte mir, dass das unser Sex- Mixtape wird. Der erste Song war von Al Green. Sie schaute mich irgendwie an und ich wusste sofort, dass das nach hinten losgegangen war. Sie sagte 'Wer bist du? Du hörst nichts von Al Green. Was versucht du hier? Wir sind bereits verheiratet, alles ist cool.' Das war der erste und einzige Song, den wir hörten und dann warf ich es weg, weil es mir so peinlich war."

Anna Faris und Chris Pratt Foto: 2017 Getty Images

Und Pratts Mixtape war nicht der einzige Schlag gegen sein Ego in letzter Zeit. In der "Late Show With Stephen Colbert" verriet der Hollywoodstar, dass sein Sohn Jack lieber andere Superhelden anschaut als den von seinem Vater verkörperten Star- Lord aus "Guardians of the Galaxy". "Er weiß es und es ist ihm egal", scherzte Pratt während seines Auftritts in der Talk- Show. "Es ist komisch! Ich bin der coole Dad und ich weiß nicht, ob er irgendwie abgehoben ist oder so. Ich frage ihn 'Was meinst du, Kumpel? Magst du 'Guardians of the Galaxy'?' Und er sagt 'Ja'. 'Wer ist dein Lieblings- Superheld?' 'Spiderman'."

Anna Faris und Chris Pratt mit Söhnchen Jack Foto: 2017 Invision