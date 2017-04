Chris Pratt enthüllte "Walk of Fame"- Stern

Mit im Rampenlicht standen "Guardians of the Galaxy"- Regisseur James Gunn und die Space- Helden- Darsteller Dave Bautista, Zoe Saldana und Michael Rooker. Die Rolle als Star- Lord in dem Weltraum- Spektakel habe sein Leben völlig verändert, sagte Pratt. Er dankte den Produzenten, die es damals gewagt hätten, den "dicklichen Kerl" aus der TV- Serie "Parks & Recreation" für einen großen Film anzuheuern.

Durch den Spezialeffekte- Hit von 2014 war der für seinen trockenen Humor bekannte Schauspieler plötzlich berühmt geworden. Die Fortsetzung "Guardians of the Galaxy Vol. 2" läuft kommende Woche in Deutschland an. Pratt war seither auch in Filmen wie "Jurassic World" und in der Science- Fiction- Romanze "Passengers" zu sehen.