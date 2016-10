Chris Hemsworth und Elsa Pataky kurz vor Trennung?

Geht nach dem Ehe- Aus von Brad Pitt und Angelina Jolie nun etwa die nächste Traumehe Hollywoods in die Brüche? Wie "Woman's Daily" berichtet, stünden Chris Hemsworth und Elsa Pataky, die seit sechs Jahren skandalfrei veheiratet sind, vor dem Ehe- Aus. Von einer Beziehungspause ist in dem Bericht die Rede. "Sie haben beschlossen, dass sie ein bisschen mehr Raum für sich brauchen", zitiert das Magazin einen Insider. "Sie nehmen gerade eine kleine Pause voneinander."

Elsa Pataky und Chris Hemsworth Foto: APA/EPA/NINA PROMMER

Doch was ist dran an den Gerüchten? Jetzt meldet sich der 33- jährige Feschak dazu zu Wort. "Ich halte laut 'Women's Daily' und anderen irreführenden Ausgaben nach einer neuen Frau Ausschau", schreibt Hemsworth sarkastisch auf Instagram und postet dazu ein Bild, auf dem er auf einem Boot sitzt und in die Ferne schaut. An seiner Seite ist jedoch seine Ehefrau, denn von Ehe- Krise seien sie weit entfernt, so der Ex- "Sexiest Man Alive" weiter: "Liebling, du liebst mich immer noch, richtig?", fragt er diese via Instagram schelmisch.

Hut ab! Mit diesem witzigen Posting hat Chris Hemsworth den Gerüchten um seine Ehe- Krise einfach mal den Wind aus den Segeln genommen!

