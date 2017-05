Cher: Nippelpickerl, String & Glitzerfummel mit 71

Von Chers provokanten 80er- Jahre- Outfits haben sich wohl Stars wie Lady Gaga, Miley Cyrus und Co. inspirieren lassen. Dass sie es mit ihren 71 Jahren aber immer noch locker mit der jüngeren Konkurrenz aufnehmen kann, das bewies die Sängerin jetzt bei den Billboard Music Awards, die in der Nacht auf Montag in Las Vegas verliehen wurden.

Im sexy Einteiler mit wilder Haarpracht performte Cher "If I Could Turn Back Time". Foto: 2017 Invision

Cher zeigte bei den Billboard Music Awards, dass sie es auch mit ihren 71 Jahren noch drauf hat. Foto: 2017 Getty Images

Knapp, knapper, Chers Outfits - das war offensichtlich das Motto des Abends. Die Bühne enterte die Sängerin nämlich in zwei verschiedenen Kostümen, die beide mehr preisgaben als verbargen. Ihren 90er- Jahre- Hit "Believe" performte Cher in einem Outfit, das nur aus silbernen Stoffschnüren zu bestehen schien. Darunter trug die Pop- Ikone einen durchsichtigen BH mit Nippelpickerln in Form von pinken Glitzerherzerln. Auch für den 1989er- Smashhit "If I Could Turn Back Time" gab's nicht weit mehr Stoff am Körper der 71- Jährigen: Wie einst heizte die Hitlieferantin ihren Fans in einem Glitzer- Einteiler mit Stringtanga ein.

Cher wurde bei den Billboard Music Awards mit dem "Icon Award" ausgezeichnet. Foto: 2017 Getty Images

Erst vor Kurzem erklärte Cher im Interview mit dem "Billboard"- Magazin, dass sie nicht glücklich über ihr Alter sei. "Ich mag es nicht, älter zu werden", so die Musikerin. "Ich bin geschockt, dass ich in meinem Alter immer noch über die Bühne laufen kann. Ich dachte früher, ich wäre jetzt schon tot."

Cher heizte ihren Fans in knappen Outfits ein. Foto: 2017 Getty Images