Charlotte McKinney in Schule als Hure beschimpft

An der Seite von Zac Efron, Dwayne Johnson und Kelly Rohrbach ist Charlotte McKinney in Kürze im neuen "Baywatch"- Film zu bewundern.

Dem "Ocean Drive Magazine" verriet die 23- Jährige jetzt, dass sie die Highschool in Orlando in Florida nie fertiggemacht hat, weil sie es dort nicht mehr aushielt. Sie sei von Mitschülern damals schlimm gemobbt worden.

Charlotte McKinney Foto: Viennareport

"Die Mädchen brüllten mich an und schimpften mich eine Hure", enthüllte die Blondine. "Auf Partys schmissen sie mir Bierbecher an den Kopf. Sie quälten mich so sehr. Es war einfach furchtbar." Heutzutage setze sie sich deshalb gegen Tyrannei durch andere ein. "Ich versuche, jenen eine Stimme zu geben, die dassselbe durchmachen wie ich."

