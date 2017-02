Charlotte McKinney entgeht nur knapp Nippelblitzer

Während sich bei uns nur zaghaft der Frühling bemerkbar macht, hat Charlotte McKinney derzeit Sonne satt. Die kurvige Beauty urlaubt im Moment nämlich in Miami und stellt dort eindrucksvoll in knappen Bade- Outfits ihren sexy Body zur Schau.

Das Posing am Strand hat Charlotte McKinney drauf. Foto: Viennareport

Der Badeanzug gab mehr preis als er verhüllte. Foto: Viennareport

Doch allzu aufreizende Outfits haben meistens auch ihre Tücken. Das musste auch die 23- Jährige feststellen. Während sie sich nämlich am Strand in Szene setzte, verrutschte gleich mehrfach bei ihrem schwarzen Badeanzug mit Dekolleté fast bis zum Bauchnabel jener Streifen Stoff, der McKinneys üppige Oberweite eigentlich in Zaum halten sollte. Nur ein Äutzerl mehr und die Badegäste am Miami- Beach wären Zeugen eines Nippelblitzers geworden.

Charlotte McKinney flutscht der Busen fast aus dem Badeanzug. Foto: Viennareport

Auch auf der Liege verrutschte Charlotte McKinney der Badeanzug so weit, dass es gefährlich wurde. Foto: Viennareport

In Sachen scharfer Bademode ist McKinney ja schon Expertin. Nicht nur, dass sie als Model ständig für Aufnahmen im Bikini posieren darf, wird die hübsche Blondine auch bald neben Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron als scharfe Badenixe im Kino- Remake der 90er- Jahre- Hitserie "Baywatch" zu bewundern sein.

Glück gehabt: Fast hätte Charlotte McKinney in Miami einen Nippelblitzer erlitten. Foto: Viennareport