Charlotte McKinney: "Die Brüste sind geschrumpft"

Eine pralle Oberweite, die "all natural" ist, machte Charlotte McKinney dank eines Werbespots für die US- Burger- Kette Carl's Jr. über Nacht zum Star. Doch während sie für den Clip noch genussvoll in einen Burger beißen durfte, steht Fast Food mittlerweile nicht mehr auf dem Speiseplan der 23- Jährigen. Mit drastischen Folgen, wie das Model jetzt selbst verriet. Seitdem hat sie nämlich nicht mehr so viel "Holz vor der Hütte".