Charlize Theron: Depressionen wegen Extra- Kilos

Gegenüber der Zeitschrift "Variety" schilderte Theron, wie es ihr mit den Extra- Kilos erging: "Es war brutal in jeder Hinsicht. Zu dieser Zeit spürte ich es wirklich gesundheitlich. Der Zucker brachte mich in eine schwere Depression. Ich war krank. Ich konnte kein Gewicht verlieren. Ich rief meine Ärztin an und sagte, ich glaube, ich sterbe und sie sagte, nein, du bist 41. Beruhige dich."

Charlize Theron bei den Dreharbeiten für den Film "Tully" Foto: Viennareport

Charlize Theron in "Tully" Foto: AUG/face to face

Charlize Theron Foto: AP

15 Kilogramm zugenommen

Als Theron für "Monster" vor der Kamera stand, war sie erst 28 Jahre alt gewesen. Damals hatte sie 14 Kilo zugenommen und sich in eine männermordende Prostituierte mit fleckigem Haar und Make- up verwandelt. Das Gewicht purzelte wegen des besseren Stoffwechsels in jüngeren Jahren freilich schnell wieder. Für "Tully nahm Theron 15 Kilogramm zu, um eine alleinerziehende Mutter zu mimen, die gerade ihr drittes Kind bekommen hat. Mit über 40 fiel es ihr natürlich schwerer, Bäuchlein und Co wieder abzutrainieren.

Charlize Theron in "Monster" Foto: Moviestore Collection/face to fa

Keine guten Rollen für "gut Aussehende"?

Diese Offenbarung über die Probleme, für eine Rolle an Kilos zuzulegen, kommt, nachdem sie vor einiger Zeit gegenüber dem "GQ"- Magazin noch ihrer Wut über die Probleme ihrer Schönheit Luft machte. Theron meinte, dass es für sie als "gut aussehende" Person schwierig sei, Rollen an Land zu ziehen, die wirklich Bedeutung haben.

Charlize Theron: "Ich bin grade sehr fett!" Foto: AFP or licensors