Charlie Sheen: Weniger Geld für seine Kinder

Während er aus der Ehe mit Richards die elf und zwölf Jahre alten Töchter Lola und Sam hat, gehen aus der Ehe mit Brooke Mueller die beiden siebenjährigen Zwillinge Bob und Max hervor. Außerdem hat Sheen aus einer früheren Beziehung zu Paula Profit die 31 Jahre alte Tochter Cassandra.

Denise Richards und Charlie schien waren von 2002 bis 2006 verheiratet. Foto: AP

Der Schauspieler soll mit seinen Ex- Frauen übereingekommen sein, statt der bisherigen 50.000 Euro nur noch rund 22.000 Euro Unterhalt im Monat zu zahlen. Die beiden Frauen sollen versucht haben, sich außergerichtlich zu einigen, da es sonst eine Kürzung der Zahlungen auf weniger als 10.000 Euro monatlich hätte geben können.

Charlie Sheen mit Exfrau Brooke Mueller Foto: PAUL BUCK/EPA/picturedesk.com

Charlie Sheen erklärte erst kürzlich, dass er es bedauere, nicht mehr in das Leben seiner Kinder eingebunden zu sein. "Ich bereue es, dass ich nicht ein oder zwei Mal öfter ein Kondom benutzt habe, als das alles passiert ist. Ich bereue es, 'Two and a Half Men' ruiniert zu haben. Ich bereue es, nicht viel mehr in das Aufwachsen meiner Kinder integriert zu sein... Aber ich kann nur von heute an nach vorne schauen. Es würde nicht Vergangenheit heißen, wenn es das nicht wäre", erklärte der 50- Jährige.