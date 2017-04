Charles und Camilla in Wien: Das war Tag eins

Die Aufregung um den Besuch von Charles und Camilla ist groß. Kein Wunder, ist die letzte royale Visite des Thronfolgers schon einige Jährchen her. Schon bei der Landung im VIP- Bereich des Wiener Flughafens zeigten sich die beiden bester Laune.

Viel Zeit für einen Plausch mit Staatssekretärin Muna Duzdar, die das Prinzenpaar auf dem Flughafen begrüßte, blieb jedoch nicht, denn der Terminplan am ersten Tag war straff. Gleich nach der Landung ging's ins Café Demel, wo Charles und Camilla nicht nur in das Geheimnis der Sachertorte eingeführt wurden, sondern auch selbst Apfelstrudel und andere Köstlichkeiten verkosten durften.

Schon am frühen Nachmittag hatten sich vor dem Demel zahlreiche Schaulustige versammelt, die die Ankunft des britischen Thronfolgers mit seiner Gattin feierten. Zur Freude von Charles und Camilla, die sich freundlich und volksnah zeigten.

Nach der süßen Stärkung folgte großes Händeschütteln mit Österreichs Staatsoberhäuptern. Gut gelaunt zeigten sich Charles und Camilla beim Treffen mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer. Nach kurzem Posieren für die Fotografen, fand zunächst ein Acht- Augen- Gespräch statt, bevor sich der Prinz und der Bundespräsident unter vier Augen unterhielten.

Im Anschluss traf Prinz Charles mit Bundeskanzler Christian Kern zusammen. Den kurzen Weg von der Präsidentschaftskanzlei über den Ballhausplatz ins Bundeskanzleramt legte der britische Thronfolger zu Fuß zurück, zahlreiche Schaulustige standen hinter den Absperrungen, um einen Blick auf den royalen Gast zu erhaschen.

Prinz Charles erklärte auf die Frage der zahlreichen wartenden Journalisten im Bundeskanzleramt, wie ihm Wien gefalle, auf Deutsch nur knapp: "Wunderbar." Kern scherzte bei dem Handshake im Steinsaal angesichts des Blitzlichtgewitters: "This is for my mum, thanks" ("Das ist für meine Mutter, danke"). Anschließend bat der Bundeskanzler den Thronfolger zum Gespräch in das historische Kreisky- Zimmer.

Den Abschluss des ersten Tages der royalen Wien- Visite bildete das Staatsbankett, das in der Geheimen Ratsstube der Hofburg mit 100 Gästen stattfand, darunter Dagmar Koller, Vivienne Westwood mit Ehemann Andreas Kronthaler oder Umwelt- Minister Andrä Rupprechter.