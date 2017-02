Charles' Patentochter Tara Palmer- Tomkinson tot

Die Polizei erklärte, die Todesursache sei zunächst unbekannt, Palmer- Tomkinsons Tod werde jedoch nicht als verdächtig eingestuft. Bei dem ehemaligen britischen It- Girl war vor einem Jahr ein Gehirntumor festgestellt worden.

Tara Palmer-Tomkinson Foto: AP

In den 90er- Jahren und Anfang des Jahrtausends machte Palmer- Tomkinsons, Tochter des Skirennläufers Sir Charles Palmer, mit ihrem wilden Partyleben, auffälliger Kleidung und ihrer Kokain- Sucht regelmäßig Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren schrieb sie in Zeitungskolumnen offen über ihre Drogensucht und Gesundheitsprobleme.

Sarah Lindsell von der Stiftung The Brain Tumor erklärte, Palmer- Tomkinson habe mit ihrer Offenheit und Ehrlichkeit dazu beigetragen, die Krankheit stärker ins allgemeine Bewusstsein zu bringen.