Die 19- Jährige Celine Schrenk aus Gänserndorf, eine brünette Schönheit mit Traummaßen, überzeugte am Catwalk und im Interview. Die 1,75m große Maturantin, in ihrer Freizeit tanzt sie gerne und spielt Klavier, wurde von der Expertenjury auch gleichzeitig zur "Miss Universe Austria 2017" gewählt. Sie wird Österreich damit auch international bei der "Miss Universe"- Wahl vertreten.

"Miss Austria" Celine Schrenk Foto: MAC/Tischler, thinkstockphotos.de

"Ich bin überwältigt"

Ihr Statement nach dem Sieg: "Ich bin überwältigt und kann es noch gar nicht fassen - ein Traum geht für mich in Erfüllung. Ich habe hart an mir gearbeitet und es hat sich ausgezahlt. Ich freue mich auf das Jahr und hoffe, dass ich viele tolle Jobs absolvieren kann. Mit dem Sieg habe ich absolut nicht gerechnet, aber ich freue mich wahnsinnig, auch über mein neues Auto. Es war so eine tolle Vorbereitungszeit und jetzt freu ich mich auf alles was noch kommt".

Celine Schrenk mit Alfons Haider und Silvia Schneider Foto: Andreas Tischler / Vienna Press

Celine Schrenk ist die "Miss Austria 2017" Foto: Andreas Tischler / Vienna Press

"Miss World Austria" Sarah Chvala, "Miss Austria" Celine Schrenk & "Miss Earth" Bianca Kronsteiner Foto: Andreas Tischler / Vienna Press

Auch "Miss World Austria" und "Miss Earth" gewählt

Unter die ersten Drei schaffte es auch Vize- "Miss Vienna" Sarah Chvala. Die 22- jährige Make- up Artistin wird zur der "Miss World"- Wahl fahren. "Miss Oberösterreich" Bianca Kronsteiner sicherte wird im Herbst bei der "Miss Earth"- Wahl antreten. Sie ist Studentin (19) und überzeugte am Laufsteg und bei den Shootings.

Silvia Schneider und Alfons Haider führten durch den Abend. Nach den ersten beiden Wertungsdurchgängen, bei denen sich die 19 Kandidatinnen die Mode verschiedenster Label präsentierten, war sich die Jury noch einig, wer ins Finale der Top 10 einziehen sollte.