Celine Dion posiert mit 49 nackt für die "Vogue"

Das überraschende Foto zeigt Dion "Bang Entertainment" zufolge nackt auf einem Stuhl sitzend. Ihre Arme und Knie sind natürlich so positioniert, dass ihre Intimsphäre für den Betrachter verborgen bleibt. Das Bild wurde nun von der Zeitschrift auf Instagram veröffentlicht.

"Kleiner, nackter Fakt zum Grübeln"

Dazu heißt es: "Hier ist ein kleiner, nackter Fakt zum Grübeln, während Celine Dion sich zwischen den Shows umzieht: In den letzten fünf Jahren, trug sie Haute Couture für ihren Performances in Las Vegas und auf ihrer aktuellen Mini- Europa- Tour. Sie performt mindestens zwei Stunden am Abend, sechs Tage die Woche in handgemachten Delikatessen, die nur für den Catwalk oder den roten Teppich designt werden. Für Celines Bestellungen senden die Modehäuser Teams nach Nevada, bevor die Stoffe dann letztendlich in ihrem lokalen, privaten Atelier verarbeitet werden. 'Armani Prive', 'Schiaparelli', 'Giambattista Valli' und 'Versace' sind nur einige davon."

Celine Dion bei der Pariser Modewoche Foto: News Pictures/face to face

Wow, klingt nach ziemlich teurer Mode. Aber eine Celine Dion kann sich das ja leisten.