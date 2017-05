Céline Bethmann ist "Germany's next Topmodel"

Finale der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel" am Donnerstagabend in der Arena Oberhausen: 8500 Zuseher verfolgten live vor Ort die mehr als dreistündige, mit Superstars wie Helene Fischer, Beth Ditto und Robin Schulz gespickte ProSieben- Show: Heidi Klum und ihre Jury- Kollegen kürten schließlich die 18- jährige Céline aus Koblenz zur Siegerin.