Cathy: "Verschont mich mit Richards Reste- Rampe"

Die Ballsaison ist im vollen Gange und Opernball- Schreck Richard Lugner seit Ende November wieder auf Freiersfüßen. Alleine tanzt "Mörtel" allerdings nicht von Society- Event zu Society- Event. Im Gegenteil: Nachdem "Kolibri" mit dem 84- Jährigen beim Zuckerbäckerball das Tanzbein schwang , war "Bambi" am vergangenen Wochenende die Dame seines Herzens. Mit ihr machte er nicht nur das Hahnenkammrennen in Kitzbühel unsicher , sondern legte auch ein flottes Tänzchen beim Deutschen Filmball aufs Parkett.

In München: Lugner und Bambi Foto: EPA

Und dort kam es auch zum Showdown zwischen "Mörtels" Ex- Ehefrau Cathy und seiner Begleitung "Bambi". "Einen gutmütigen Menschen so auszunehmen und obendrein so daneben behandeln, hat Richard nicht verdient", lästerte die kurvige Brünette da frech über "Spatzi" - und legte gegenüber der "Krone" weiter nach: "Und ohne schlechtes Gewissen jetzt den einen Super- Promi spielen, ey, DAS geht ja gar nicht!"

Auch in München: Spatzi Foto: EPA

Und was sagt Cathy dazu? Die lässt die böse Kritik freilich nicht einfach kommentarlos auf sich sitzen. "Bitte verschonen Sie mich mit Richards Reste- Rampe", teilte sie im Interview mit RTL gegen "Bambi" und Co. aus. Und auch im Interview mit der "Bunte" kann sich die 27- Jährige einen Seitenhieb gegen ihren Ex- Gatten nicht verkneifen. Auf die Frage, ob sie denn schon nach einer neuen Liebe Ausschau halte, entgegnete das Ex- "Playboy"- Bunny: "Ich bin seit Ende November geschieden. Ich glaube, jeder, der sich nach so einer kurzen Zeit in eine neue Beziehung stürzt, der hat ein Rad ab oder hat es nie ernst gemeint."

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner

Cathy Lugner Foto: Facebook.com/Cathy Lugner