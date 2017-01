Cathy und Richard Lugner: High Noon am Opernball

Da wundert es auch nicht, dass von genau dort die Kunde kommt, dass es zum Kasperltheater 2.0 kommen könnte. Denn wie es heißt, soll seine Ex- Ehefrau Cathy am 23. Februar ebenso in der Staatsoper antanzen und eine Loge beziehen.

Richard und Cathy Lugner Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Mal sehen, wie "Mörtel" darauf reagiert, wenn ihm jemand seinen inoffiziellen Geburtstag offiziell verdirbt.

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung