Cathy und Richard Lugner feierten Versöhnung

Seit Cathy Lugners Teilnahme an "Promi Big Brother" hängt die Ehe des Baumeisters am seidenen Faden. Seine offizielle Geburtstagsparty am Dienstag crashte seine Gattin, zeigte dem jubilierenden Ehemann dann jedoch ihre kalte Schulter. Nach Gerüchten um ein Ehe- Aus überrascht das Society- Paar jedoch mit einem romantischen Schnappschuss. Feierten Cathy und Richard Lugner am Wochenende etwa ihre große Versöhnung?