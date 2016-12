Cathy packt aus: Richard hat schon eine Neue!

Im Interview mit der aktuellen Ausgabe der "Bunte" spricht Cathy Lugner jetzt Klartext. Sie hätten sich nicht auseinandergelebt, wie ihr Ex- Ehemann erklärte, sondern "Mörtel" habe schon längst eine neue Frau an seiner Seite. "Ich weiß nur, dass sie ungefähr in meinem Alter sein muss, höchstens 30", verrät die 27- Jährige. "Wegen ihr kam es ja im Oktober zum Streit zwischen Richard und mir."

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Als sie von der Neuen erfahren habe, habe sie noch eifrig gemeinsame Pläne geschmiedet, so Cathy weiter: "Dabei hatte ich uns für November ein Rom- Wochenende gebucht." Nach einigem Drängen habe der Baumeister auch zugegeben, dass er eine andere Frau kennengelernt habe, erinnert sich das Ex- Playmate an das Geständnis ihres Ex- Gatten zurück.

So emotional war die Hochzeit von Richard Lugner mit Cathy Schmitz im Jahr 2014. Foto: Viennareport

"Letztlich war ich Richard komplett egal"

Die Ernüchterung kam daher schon vor der Scheidung, erklärt Cathy weiter. "Ich bin enttäuscht, dass Richard nicht um mich gekämpft hat." Sie habe sich einen romantischen Ritter auf einem Pferd erhofft, der sich für ihre Liebe starkmache. "Doch letztlich war ich dem Richard komplett egal", so die Blondine.

Cathy Lugner blickt traurig in die Ferne. Foto: facebook.com/CathyLugner

Dabei hätte alles so schön sein können, ist sich "Mörtels" fünfte Ex- Gattin sicher. "Wir haben uns gut verstanden, viel zusammen gelacht, als wir uns kennenlernten. Irgendwann habe ich seine Falten nicht mehr gesehen." Und Richard hätte doch für eine junge Frau an seiner Seite, die ihn liebt und unterstützt, dankbar sein müssen, habe sie sich gedacht.

Cathy Lugner Foto: Viennareport

Cathy Lugner Foto: Viennareport

"Bin durch die Scheidung keine Millionärin geworden"

Nach der Scheidung, die am 30. November offiziell vollzogen wurde, könne sie sich aber nicht beruhigt zurücklehnen. Sie hätten nämlich einen "Standard- Ehevertrag" gehabt, so Cathy. "Ich bin durch die Scheidung keine Millionärin geworden, auch wenn meine Kritiker das vermuten", stellt die 27- Jährige abschließend ein für alle Mal klar.

Im September 2014 gab Richard Lugner seiner Cathy das Jawort. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER